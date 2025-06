Vitória do Brasil faz Globo ter audiência expressiva e ajuda Vale Tudo

Seleção Brasileira garantiu vaga na Copa 2026 e fez Globo ter boa audiência - Foto: Divulgação | CBF

A Globo teve uma noite especial nesta terça-feira, 10. Com mais um jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa 2026, a emissora garantiu a liderança isolada no ranking da audiência da TV aberta e impulsionou Vale Tudo.

A vitória de 1 x 0 do Brasil contra o Paraguai rendeu ao canal 28,4 pontos de média na Grande São Paulo, considerado o maior mercado do país. Os dados foram obtidos pelo Portal A TARDE com fontes do mercado.

Na quinta-feira passada, 5, Equador x Brasil, que contou com a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe brasileira, deu à Globo a maior audiência do ano com transmisão esportiva: 29 pontos de média e picos de 30.

Jogo do Brasil ajuda Vale Tudo

Antes da partida da Seleção Brasileira, a novela Vale Tudo conseguiu resultado positivo. O remake conquistou uma audiência bem superior ao que tem conquistado em dias "normais".

Também de acordo com dados obtidos pelo Portal A TARDE, na Grande São Paulo, o folhetim registrou 24,7 pontos de média, contra 8,7 da Record e 3,7 do SBT. Além disso, a novela garantiu pico de 27,1 pontos.

O capítulo de Vale Tudo entrou bem mais cedo que o normal e teve uma edição mais curta em função da parte.

Quanto vale cada ponto no ibope?

Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência na televisão, conforme a Kantar IBOPE Media, representa 77.488 domicílios com televisão e 199.313 indivíduos em 2025.