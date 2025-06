Onde assistir Guerreiros do Sol? Novela da Globo foi gravada na Bahia

Guerreiros do Sol estreia nesta quarta - Foto: Divulgação | Globo

Guerreiros do Sol, nova novela da Globo, estreia nesta quarta-feira, 11, com uma proposta inovadora de exibição.

A trama de época será disponibilizada semanalmente no Globoplay e também será exibida no canal Globoplay Novelas, na TV por assinatura.

Produzida e gravada pelos Estúdios Globo, a novela é a terceira produção original do streaming, seguindo o sucesso de Verdades Secretas 2 (2021) e Todas as Flores (2022).

Como assistir à novela?

No Globoplay, a exibição será por blocos semanais: cinco capítulos serão liberados toda quarta-feira para os assinantes da plataforma.

Já na TV paga, os episódios vão ao ar de segunda a sexta, às 22h40, no canal Globoplay Novelas. O capítulo de sexta-feira ainda conta com reprise aos sábados.

Para assistir à novela no streaming, é necessário ter uma assinatura ativa. Veja os valores atualizados:

Padrão com anúncios: R$ 22,90/mês ou 12x de R$ 14,90 (R$ 178,80/ano)

Premium (sem anúncios): R$ 39,90/mês ou 12x de R$ 29,90 (R$ 358,80/ano)

Enredo de Guerreiros do Sol

A novela é inspirada no livro homônimo de Frederico Pernambucano de Mello, que também atua como consultor da produção.

Com texto assinado por George Moura e Sergio Goldenberg, e direção artística de Rogério Gomes, a obra mergulha no universo do cangaço para contar a história de amor e vingança de Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino).

No enredo, Josué se apaixona por Rosa e desafia o poderoso Coronel Elói Bandeira (José de Abreu). Humilhado, o coronel se vinga da família de Josué, o que leva o protagonista a buscar justiça ao lado de seus irmãos: Arduíno (Irandhir Santos), Crispino (Ítalo Martins) e Sabiá (Vitor Sampaio).

O grupo se junta ao bando do cangaceiro Miguel Ignácio (Alexandre Nero), mas rivalidades internas, traições e paixões intensas transformam o caminho dos protagonistas em uma jornada marcada por emboscadas, disputas de poder e reviravoltas dramáticas.

Exibição futura na TV aberta

Assim como aconteceu com Todas as Flores, a Globo planeja exibir Guerreiros do Sol também na TV aberta, na faixa das 23h, em data ainda não divulgada oficialmente.