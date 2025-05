Globo escolhe duas cidades baianas para nova novela; saiba mais

Isadora Cruz é a protagonista em Guerreiros do Sol - Foto: Estevam Avellar | Globo

Com estreia marcada para 11 de junho no Globoplay e no canal Globoplay Novelas, a novela original 'Guerreiros do Sol' chega com a proposta de ser uma superprodução épica brasileira. Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a obra é livremente inspirada na trajetória de Lampião, Maria Bonita e outros casais cangaceiros que marcaram a história do Nordeste.

O destaque para a autenticidade da produção passa diretamente pela escolha de locações no Sertão Nordestino, incluindo cidades da Bahia, segundo informações exclusivas divulgadas pela Globo ao Portal A TARDE. Gravada ao longo de oito meses, a novela teve parte das cenas rodadas nos Estúdios Globo e em áreas inóspitas do Rio de Janeiro, mas também percorreu o Nordeste com foco especial em locações próximas a Canudos e Paulo Afonso, na Bahia, além de Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas.

A equipe, composta por quase 150 profissionais, precisou de uma logística intensa para transportar figurinos, cenários e objetos de cena, incluindo o uso diário de mais de 20 caminhonetes 4x4 para acessar as áreas remotas da caatinga baiana.

“Guerreiros do Sol desafiou a produção com a necessidade de retratarmos a estética de um sertão de 1930 em imagens. A parte gravada no Rio de Janeiro nos colocou o desfaio de buscarmos áreas inóspitas para conseguir essa fotografia. De alguma forma, o calor e a poeira passaram a fazer parte do nosso dia a dia nas externas cariocas e em nossa cidade cenográfica nos Estúdios Globo – cenário decisivo dessa ambientação. Depois seguimos para o Sertão Nordestino", explica a produtora Juliana Castro.

As gravações na Bahia também exigiram uma grande atenção. "Em Canudos, por exemplo, todas as locações só podiam ser acessadas com pick-ups com tração 4X4, eram mais de 20 caminhonetes por dia para comportar toda nossa operação”, completa.

Figurantes e equipe do set em Paulo Afonso | Foto: Estevam Avellar | Globo

História fiel do cangaço

A proposta da novela é retratar de forma fiel a realidade do Cangaço entre as décadas de 1920 e 1930. Para isso, a direção artística de Rogério Gomes apostou em uma abordagem realista e impactante.

“A história contada pelo George Moura e pelo Sergio Goldenberg pede uma produção grandiosa. A gente recriou o universo do cangaço. Gravamos grandes batalhas e exploramos a forma como os cangaceiros viveram, tudo isso para dar a dimensão do tamanho das lutas que foram travadas. O bando de Lampião durou mais de 20 anos e enfrentou mais de 300 soldados, e ‘Guerreiros do Sol’ precisa retratar essa realidade”, disse Gomes.

Equipe e elenco de Guerreiros do Sol em Canudos | Foto: Estevam Avellar | Globo

A caracterização dos personagens também seguiu esse compromisso com a verdade, como conta a caracterizadora Valéria Toth: “Nós não usamos maquiagem de beleza nos atores e nem qualquer coisa para escurecer a pele. Os cangaceiros viviam andando e batalhando no sol do Sertão, então a gente precisou fazer um trabalho de desconstrução: dávamos o aspecto suado com óleo, usávamos poeira, unhas ‘caprichadas’ com preto.”

O figurino e a produção de arte, liderados por Antonio Medeiros e Mirica Viana, também beberam de fontes históricas e de referências visuais coletadas no próprio Sertão baiano. Entre os consultores da obra estão o historiador Robério Santos, com acervo próprio, e o pesquisador Frederico Pernambucano de Mello, autor do livro Guerreiros do Sol – Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, que inspirou o nome da novela.

“Logo no início do projeto, eu entrei em contato com o Frederico Pernambucano de Mello e peguei os livros dele, ‘Guerreiros do Sol’ e ‘Estrela de Couro – A Estética do Cangaço’. Para a gente, da arte e do figurino, ali tinha tudo! Os livros têm muitas imagens de Lampião e Maria Bonita e dos acessórios que eles usavam. Obviamente, nós não estamos reproduzindo esse casal, mas criamos personagens nos aproveitando desse contexto histórico. Então a gente seguiu muito os livros dele. Ali a gente tinha imagens dos punhais, dos facões, do binóculo usado por Lampião, do perfume que ele gostava de usar... O livro ‘Guerreiros do Sol’ começa com uma leitura maravilhosa para você entender esse mundo, o contexto histórico, o que já te permite enxergar muita coisa. Mas depois temos muitas fotos. E esse material para a gente foi ouro”, explica Mirica.

Elenco de Guerreiros do Sol

Após o sucesso em Mar do Sertão e Volta por Cima, Isadora Cruz retorna como protagonista em Guerreiros do Sol, vivendo Rosa, personagem central da nova novela do Globoplay, ao lado de Thomás Aquino, que interpreta Josué, líder dos cangaceiros. O elenco de peso conta ainda com Irandhir Santos (vilão Arduíno), Alice Carvalho (a cangaceira Otília), José de Abreu (Coronel Elói), Daniel de Oliveira (Idálio), Alinne Moraes (a avançada Jânia), Nathália Dill (Valiana) e Alexandre Nero (Miguel Ignácio, mentor de Josué).

A novela reúne nomes consagrados como Luiz Carlos Vasconcelos, Otávio Müller, Carla Salle, Pedro Wagner e Kaysar Dadour, além de talentos como Ítalo Martins, Vitor Sampaio, Rodrigo Lélis e Larissa Góes.