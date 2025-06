Filho de Faustão deixa a Band e surpreende com nova emissora

Filho de Faustão deixa a Band e assina contrato com o SBT - Foto: Reprodução

João Silva, filho do apresentador Faustão, está de saída da Band e já tem novo destino na televisão brasileira. Após dois anos na emissora paulista, João fechou contrato com o SBT, onde deve comandar um programa próprio nos próximos meses. A mudança foi divulgada com exclusividade pelo colunista Flávio Ricco.

Atualmente com 20 anos, João estreou na TV aos 17, ao lado do pai, no programa Faustão na Band. Desde então, vem construindo carreira própria e chamou atenção no mercado televisivo pelo seu estilo leve de apresentação e pelo bom relacionamento com anunciantes e patrocinadores.

Contrato com o SBT já está encaminhado

Segundo Ricco, o contrato de João com o SBT já está bem avançado. Apesar disso, por questões contratuais, o jovem apresentador ainda cumprirá um período de 30 dias a partir da notificação oficial de saída da Band. Durante esse prazo, seu programa de domingo continuará sendo exibido normalmente.

João Silva vinha comandando uma atração nas noites de sábado da Band desde outubro de 2023, com gravações realizadas no Teatro Itália, em São Paulo. O programa tinha gestão independente e era produzido em parceria com Cris Gomes e Renato Limeira Moreira.

Mudança de modelo de contrato

Com a ida para o SBT, João deixará o modelo de "compra de horário", que utilizava na Band, e passará a ser contratado direto da emissora de Silvio Santos. Ou seja, ele será mais um apresentador fixo da casa, o que representa uma mudança importante em sua trajetória profissional.

A aposta da emissora da família Abravanel em João acontece em um momento de reestruturação e busca por novos talentos para recuperar audiência em diversas faixas horárias. A experiência adquirida por João na Band e seu carisma junto ao público foram pontos decisivos para a negociação.