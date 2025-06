VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

Música viralizou nas redes sociais com um passinho coreografado - Foto: Reprodução | TV Globo

O retorno de Ana Maria Braga ao Mais Você nesta segunda-feira, 9, teve clima de comemoração e música ao vivo, mais precisamente, ao som do pagode baiano. A apresentadora voltou das férias sendo recepcionada com a faixa 'Bit do Cavaquinho', da banda Pagod’art, que ganhou uma versão exclusiva enviada especialmente para o programa.

A música, que viralizou nas redes sociais com um passinho coreografado, embalou o reencontro de Ana com a equipe do matinal da Globo. Ela se mostrou surpresa com a recepção calorosa e chegou a se emocionar com o gesto, enquanto dançava ao lado dos colegas de programa.



A homenagem ainda teve um recado em vídeo de Louro Mané, que agradeceu ao vocalista Flavinho pelo presente musical. A banda Pagod’art comemorou o momento com postagens nas redes sociais, celebrando a presença da canção na abertura do programa.

O sucesso de 'Bit do Cavaquinho' na televisão reforça a visibilidade crescente do pagodão baiano. Em abril, outra música do grupo, 'Uismirnofay', integrou o set de um DJ no pré-show da turnê Cowboy Carter, de Beyoncé, em Los Angeles, o que surpreendeu a banda e chamou atenção para a potência do ritmo fora do Brasil.

Veja os vídeos: