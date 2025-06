Saiba como será novo reality da Globo gravado na Bahia - Foto: Divulgação

A Globo prepara mais uma aposta no segmento de realities. Intitulado Terceira Metade, o novo reality de relacionamento será gravado na Bahia e tem estreia prevista para julho no Globoplay. A proposta da atração é provocar uma reflexão sobre os múltiplos formatos de relação afetiva, com uma abordagem que mistura entretenimento e debate sobre temas contemporâneos.

Com apresentação da atriz Deborah Secco, o programa terá como cenário uma casa à beira-mar em uma praia paradisíaca baiana, onde os participantes vão vivenciar dinâmicas que prometem flertes, conflitos, descobertas e momentos de emoção. A produção é da Boxfish, em parceria com o Globoplay.

Formato propõe questionar padrões de relacionamento

Terceira Metade terá como protagonistas quatro casais que decidiram, por diferentes razões, explorar a possibilidade de incluir uma terceira pessoa em suas relações. Do outro lado, pessoas solteiras interessadas em se envolver com os casais também participarão da dinâmica, criando situações de convivência e desafios emocionais.

Além de acompanhar as vivências dos participantes, a apresentadora Deborah Secco também compartilha suas impressões ao longo do programa. Conhecida por seu interesse por realities, ela promete imprimir um tom próximo e reflexivo à condução da atração.

Para apoiar o debate e ajudar os participantes a lidarem com os dilemas e emoções que surgirem, o reality contará ainda com a participação da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, especialista em questões de relacionamento. Ela mediará conversas e oferecerá suporte para que os participantes possam entender e ressignificar suas experiências durante o programa.

Gravações acontecem em praia paradisíaca da Bahia

A escolha da Bahia como cenário para a produção reforça o apelo visual e emocional do reality. A casa onde os participantes ficarão confinados está situada em uma praia de grande beleza natural, que servirá como pano de fundo para a narrativa da atração.

Terceira Metade integra a estratégia do Globoplay de investir em formatos originais que dialoguem com debates contemporâneos e temas que movimentam as redes sociais. A proposta de discutir o amor em suas diversas formas e possibilidades promete gerar repercussão entre os espectadores.

Com estreia marcada para julho, o reality deve entrar na grade do Globoplay após o término de outras produções originais da plataforma.