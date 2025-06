Paolla Oliveira reage ao tomar nota zero por atuação

Paolla desabafou sobre os desafios da personagem - Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira se manifestou publicamente nesta segunda-feira, 9, sobre as críticas que recebeu referente a sua atuação como Heleninha Roitman, no remake da novela Vale Tudo, na TV Globo. A artista recebeu nota zero da Coluna Play do Jornal O Globo e justificou a situação.

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a famosa contou que tem estudado para aperfeiçoar a personagem. “Gente, tô começando aqui mais um dia de trabalho. E eu confesso que me deu uma vontadezinha de falar com vocês”, iniciou ela.

“A gente se entrega muito, se entrega mesmo. Mergulha fundo, estuda, se desafia, acredita. E ainda assim, não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria. Faz parte! Quem se expõe precisa ter a coragem pra tá preparado para tudo que vem. Até um zero, é a vida”, completou.

Ela ainda destacou a potência de Heleninha na teledramaturgia. “Eu sigo acreditando nessa Heleninha, Aliás, eu acho que essa é uma das maiores maturidades que o ator tem que ter hoje em dia. É acreditar. Pegar um caminho, estudar, se aprofundar naquilo e pagar um caminho e não se desviar”, reforçou.

“E eu sigo acreditando nessa mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias para não se perder de si mesma. Talvez ela não agrade — e está tudo certo. O fato é que ela existe, e eu estou entregue a ela”, disparou.

Por fim, a global aconselhou os seguidores que recebem críticas diariamente. “Que isso não te defina. Porque o que importa é o que você faz com isso. É o que você faz depois e a partir disso”, concluiu.

Nota zero

A declaração da atriz foi feita após a jornalista Ana Luiza Santiago, do jornal O Globo, avaliar a atução dela como nota zero. A comunicadora alegou que Paolla tem exagerado na caracterização da personagem, o que tem a atrapalhado.

“[Nota zero] Para o gestual exagerado de Paolla Oliveira como Heleninha em 'Vale Tudo'. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando”, escreveu ela na publicação.

Anna Luiza Santiago deu nota 0 para o gestual exagerado de Paolla Oliveira interpretando Heleninha em #ValeTudo. pic.twitter.com/UdOLEjM9Lj — eplay (@forumeplay) June 9, 2025

Sem campanhas de álcool

Vale lembrar que, desde que foi escalada para dar vida a personagem, Paolla tem evitado participar de campanhas para marcas de bebidas alcoólicas, pois sua personagem tem problemas com álcool e já foi internada algumas vezes em clínicas de reabilitação.

A namorada do cantor Diogo Nogueira anunciou a decisão durante uma entrevista ao jornal O Globo, onde esclareceu o motivo e destacou a importância do tema para a sociedade brasileira.

“Durante um ano não farei propaganda de bebidas alcoólicas. O compromisso que tive no Carnaval tinha sido acordado antes da Heleninha E, no futuro, farei com mais consciência. Recebi outras três propostas no Carnaval [de fazer propaganda de bebidas] e recusei. De início, já houve essa mudança”, disse ela.

“Há 37 anos, Heleninha representou um grande passo. Naquela época, a personagem fez com que mais pessoas ingressassem no Alcoólicos Anônimos (AA) e aumentou o número de mulheres mostrando necessidade de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade distanciava e apontava o alcoolista. Estamos em outro momento”, completou.

“Porém, apesar de o alcoolismo ser reconhecido como doença, o estigma continua. E, até para uma questão de saúde pública, a sociedade é machista. Ouvi relatos de mulheres que, dez anos depois, ainda choram nas reuniões do AA por terem esquecido de buscar o filho na escola. Fora a vergonha que sentem em se relacionar com pessoas que, no dia seguinte, não sabiam quem eram”, falou.