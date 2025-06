Ator morto está em elenco de novela da Globo com gravação na Bahia

Ator que morreu está no elenco de nova novela da Globo - Foto: Reprodução | Globo

Quase um ano após sua morte trágica, Thommy Schiavo poderá ser visto novamente nas telas em um trabalho inédito. O ator está no elenco de Guerreiros do Sol, nova novela da Globo que estreia nesta quarta-feira, 11.

A nova história terá exibição no Globoplay Novelas, que estreou nesta semana no lugar do Viva, e também na plataforma de streaming da emissora.

Gravada em estados do Nordeste, incluindo locações na Bahia e em Alagoas, a produção tem ambientação regional forte e traz Thommy no papel de um policial envolvido na perseguição ao bando de Josué, personagem de Thomás Aquino.

Este foi o último trabalho do ator antes de sua morte, em julho de 2024, aos 39 anos, após cair de um prédio de dois andares em Cuiabá (MT).

Homenagem em forma de arte na Globo

Para o pai do ator, Horacio Ramos, a estreia da novela representa um momento de emoções intensas. A família está ansiosa para ver o resultado final do trabalho que Thommy tanto se orgulhava.

"Na época, quando viajou para Alagoas para as gravações, ele mandava fotos e vídeos dos bastidores, falava das pessoas que trabalhavam com ele. Ele mandava fotos para mim de todo trabalho que fazia. A família está na expectativa para assistir", contou ao jornal O Globo.

A morte de Thommy causou forte comoção entre colegas de profissão, fãs e familiares. Horacio descreve a dor como uma perda irreparável: "É a pior coisa do mundo. É muito difícil vivermos sem ele. O Thommy faz uma falta 24 horas todos os dias".

"É um pedaço de mim que foi embora. Você perder um filho é inigualável. É uma dor para sempre. O mundo ficou mais cinzento. Antes, era bem colorido", declarou.

Ator marcado por Pantanal

O ator havia ganhado destaque nacional por sua atuação no remake de Pantanal, novela em que também conheceu a maquiadora Angra Monaliza, com quem teve uma filha, Lara.

Ator fez aparição em Pantanal | Foto: Divulgação | Globo

"No final do ano, ela trouxe a nossa neta para vermos. No fim do mês, a Lara fará 2 anos. Por isso, vamos viajar para o Rio de Janeiro e passar o aniversário com ela. Quase toda semana falamos com ela. A Angra coloca no vídeo para vermos", revelou Horacio.