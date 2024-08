Vídeo: câmera flagrou Thommy Schiavo cambaleando antes de morrer

- Foto: Reprodução

Os últimos momentos em vida do ator Thommy Schiavo, morto no sábado, 20, aos 39 anos, foram registrados por uma câmera de segurança. Intérprete de 'Zoinho' no remake de Pantanal, ele não resistiu após cair de uma altura de 4 metros.

Causa da morte de Thommy Schiavo, o Zoinho de 'Pantanal', é revelada



Segundo testemunhas, o ator estava ingerindo bebida alcoólica em uma região próxima. Ele foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, porém, já sem vida.

Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram Thommy embriagado antes do acidente. O ator aparece na sacada, depois deita-se no chão por alguns minutos, levanta-se em seguida, mas com bastante dificuldade e sai cambaleando pelo corredor.

Ele ainda aparenta tentar abrir a porta de uma das quitinetes, mas sem sucesso, volta para a sacada, se desequilibra e cai.

Alerta: As imagens a seguir podem ser sensíveis a alguns públicos