Causa da morte de Thommy Schiavo, o Zoinho de 'Pantanal', é revelada

- Foto: Divulgação

A causa da morte do ator Thommy Schiavo foi revelada no início da noite deste sábado, 20. O ator, que interpretou Zoinho em Pantanal, morreu aos 39 anos.

'Zoinho' em 'Pantanal', ator Thommy Schiavo morre aos 39 anos

Segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), Thommy morreu após sofrer uma queda de um prédio de dois andares.



"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital", diz trecho do comunicado, que segue.

"No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia".

Segundo a polícia, testemunhas informaram que estavam bebendo com o ator em um bar, minutos antes de o acidente acontecer.

Thommy Schiavo deixa a esposa, a maquiadora Angra Monaliza, e uma filha, Lara, nascida em junho de 2023.