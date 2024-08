'Zoinho' em 'Pantanal', ator Thommy Schiavo morre aos 39 anos

- Foto: Reprodução

O ator Thommy Schiavo, que interpretou o personagem Zoinho no remake de 'Pantanal', morreu aos 39 anos, segundo informou o ator Leandro Lima.

"Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos, cuidar da pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo para assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião Carreiro ou pedindo para cantar junto Peão lá no Pantanal", escreveu Leandro.

Quem também lamentou a morte de Thommy foi sua irmã, Thayná Schiavo.

"Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas eu vou ter que aprender a conviver com ela, e eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros vou ser forte, em outros vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no seu WhatsApp, no seu direct, tudo para buscar meios e meios de me confortar".

Além da nova versão de 'Pantanal', Schiavo atuou também em 'Por Toda a Minha Vida', 'Paraíso', 'Escrito nas Estrelas', 'Cordel Encantado', 'Gabriela', 'A Teia', 'Império', 'Além do Tempo' e 'Espelho da Vida'.

Ele também estará no elenco de “Guerreiros do sol”, que tem com lançamento previsto para 2025 no Globoplay, de George Moura e Sergio Goldenberg.