Vini Jr. decide, Brasil vence Paraguai e carimba vaga na Copa do Mundo

Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Brasil está garantido na Copa do Mundo de 2026. Na atuação mais criativa desde algum tempo, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai nesta quinta-feira, 10, e, na Neo Química Arena, em São Paulo, garantiu a classificação para o Mundial com duas rodadas de antecedência das eliminatórias. A primeira vitória do treinador Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha saiu com gol marcado pelo atacante Vinicius Júnior.

A Canarinha também contou com ajuda do Uruguai, que venceu a Venezuela e eliminou as chances do Brasil ficar de fora do G-6. Com o resultado, a Seleção chegou a terceira colocação com 25 pontos conquistados em 16 jogos, ultrapassando os próprios paraguaios, que, apesar da derrota, estão a um passo de sacramentar o passaporte para a Copa do Mundo.

Para encerrar a participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Amarelinha volta a campo em setembro, para enfrentar o já eliminado Chile, em casa, e visitar a Bolívia, que ainda tem chances de classificação.

Agora contando os minutos para embarcar para o Mundial, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil se juntou ao Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, além dos países-sede, com as seleções que já garantiram vaga antecipadamente.

Foi bem, mas no sufoco

O Brasil dominou o primeiro tempo na Neo Química Arena, pressionando intensamente a saída de bola do Paraguai. Após desperdiçar boas chances com Vinicius Júnior e Matheus Cunha, a Seleção abriu o placar aos 43 minutos, com Vini Jr marcando após roubo de bola e assistência de Cunha. O Paraguai só levou perigo entre os 28 e 33 minutos, mas a etapa inicial foi amplamente controlada pelos brasileiros.