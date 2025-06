Artilheiro, volante deixa o Itabuna para reforçar clube da Série C

Vinicius Amaral, novo jogador do Maringá. - Foto: Divulgação | Itabuna

O volante Vinicius Amaral não é mais jogador do Itabuna. Emprestado pela Jacuipense desde o início da Série B do Campeonato Baiano, o jogador de 23 recebeu uma proposta de empréstimo do Maringá e vai defender a equipe paranaense na Série C do Brasileirão.

Titular do Itabuna, Vinicius disputou a segunda divisão do estadual pelo clube baiano, líder isolado da competição com 19 pontos em sete jogos. O atleta marcou cinco gols em seis jogos e é um dos artilheiros do Dragão na temporada.

Antes de se destacar na Série B, o meio-campista havia chamado atenção na elite do futebol baiano, defendendo a Jacuipense. Cotado para ser escalado na popular "seleção do campeonato", o jogador ajudou a equipe na campanha do Leão do Sisal, que chegou até às semifinais da última edição. Vinicius Amaral, inclusive, marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da semifinal do Baianão, em plena Arena Fonte Nova.

Um dos favoritos para conquistar o acesso de volta à Série A do Baiano, o Itabuna já está classificado para as semifinais da competição e, caso se mantenha na liderança, terá a vantagem de decidir em casa no mata-mata. Com Bahia de Feira e SSA pela frente nas duas últimas rodadas, a equipe depende apenas dos seus esforços.

Novo clube de Vinicius Amaral, o Maringá é o sétimo colocado na Série C do Campeonato Brasileiro com 13 pontos em 8 jogos. Além da boa campanha na terceira divisão, o 'Dogão' é o atual vice-campeão do Campeonato Paranaense, eliminando o Athletico-PR na semifinal.