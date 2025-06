Baianão Série B: Itabuna vence, retoma liderança e avança à semifinal

Itabuna comemora classificação para a semifinal do Baianão Série B - Foto: Reprodução / Instagram / @itabunaecoficial

O Itabuna garantiu vaga antecipada na semifinal do Campeonato Baiano da Série B. O Dragão do Sul venceu o Teixeira de Freitas por 3 a 0 no último domingo, 8, no Estádio Lomanto Júnior, e reassumiu a liderança da competição com 19 pontos, dois a mais que o Bahia de Feira.

No sábado, 7, o Bahia de Feira também confirmou sua classificação ao bater o Vitória da Conquista por 3 a 0 na Arena Cajueiro, chegando aos 17 pontos. O ECPP segue fora do G-4, ocupando a quinta colocação, com oito.

Em Feira de Santana, o Fluminense de Feira derrotou o SSA FC por 2 a 1 no Estádio Joia da Princesa, chegou aos 14 pontos e se consolidou na terceira posição, muito próximo da classificação.

Outro destaque da rodada foi a goleada histórica do Galícia sobre o Grapiúna. O Granadeiro aplicou 8 a 1 na Arena Cajueiro e se manteve na quarta colocação, agora com 12 pontos.

Mesmo fora do G-4, o Ypiranga venceu o Leônico por 2 a 1 no Joia da Princesa e segue na cola, com 10 pontos e um jogo a menos, já que a partida contra o Teixeira de Freitas foi adiada devido às fortes chuvas.

Com duas rodadas restantes, a briga pelas últimas vagas na semifinal segue acirrada, com Galícia e Ypiranga disputando ponto a ponto a quarta colocação.

Resultados da 7ª rodada do Baianão Série B 2025:

Sábado (07/06):

15h – Bahia de Feira 3 x 0 Vitória da Conquista

15h – SSA 1 x 2 Fluminense de Feira

Domingo (08/06):

15h – Galícia 8 x 1 Grapiúna

15h – Teixeira de Freitas 0 x 3 Itabuna

15h – Ypiranga 2 x 1 Leônico