Com Raphinha e ataque veloz, Brasil está escalado de olho no Paraguai

Raphinha está escalado como titular da Seleção Brasileira. - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A esperada estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro finalmente chegou. Nesta terça-feira, 10, o Brasil enfrenta o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Com Raphinha no meio-campo e três atacantes escalados, o jogo pode garantir à Seleção Brasileira a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026.

Se vencer os paraguaios logo mais às 21h45 na Neo Química Arena, e contar com a vitória do Uruguai sobre a Venezuela, a Amarelinha estará garantida no Mundial, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Confira a escalação do italiano Carlo Ancelotti: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Martinelli, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Também convocados o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão, e o meio-campista Andreas Pereira foram cortados da relação e não ficam à disposição no jogo contra o Paraguai.