De volta? Galícia faz melhor campanha em 13 anos na Série B do Baianão

Faltando duas rodadas para o fim da 1ª fase da Série B do Campeonato Baiano 2025, o Galícia vive seu melhor momento na competição em mais de uma década. Ocupando a quarta colocação com 12 pontos conquistados em sete jogos, o Granadeiro soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 16 gols marcados e sete sofridos — um aproveitamento de 57%.

Além do bom desempenho coletivo, o clube conta com o artilheiro do torneio, Palacios, que já balançou as redes seis vezes. A equipe também protagonizou a maior goleada da competição até aqui: 8 a 1 sobre o Grapiúna, no último domingo, 8, pela 7ª rodada da competição.

O desempenho atual é o melhor do Galícia na Série B desde 2012, quando a equipe somava 13 pontos ao fim da 7ª rodada. A campanha supera, inclusive, a trajetória do título conquistado em 2013.

O levantamento considera apenas as edições da segunda divisão disputadas pelo Azulino nos últimos anos (2025, 2024, 2023, 2022, 2019, 2018, 2013 e 2012). O clube ficou fora de competições oficiais em 2020 e 2021 e disputou a elite estadual entre 2014 e 2017.

Nas duas últimas rodadas, o Galícia encara o Vitória da Conquista no próximo sábado, 14, às 15h, na Arena Cajueiro. Depois, encerra a fase de classificação fora de casa contra o Teixeira de Freitas, no dia 19 de junho, também às 15h.

Demolidor de Campeões

Um dos clubes mais tradicionais do estado, o Galícia é o quarto maior campeão do Campeonato Baiano, com cinco títulos conquistados e também participou de todas as divisões do futebol brasileiro, inclusive com duas participações na Série A. Além disso, o Granadeiro foi o primeiro tricampeão consecutivo da história do Baianão, feito igualado posteriormente apenas por Bahia, Vitória, Ypiranga e Botafogo.