Vitória perde zagueiro por lesão e tem defesa em xeque na quinta-feira

Kauan, zagueiro da base do Vitória. - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A lista de desfalques do Vitória segue cresendo para a partida diante do Cruzeiro e o técnico Thiago Carpini terá dor de cabeça para escalar o sistema defensivo do Rubro-Negro. Ainda na transição física, o lateral-direito Cáceres segue como dúvida para o duelo, que já não contará com os zagueiros Lucas Halter, suspenso, e Neris, machucado.

Uma alternativa para compor o banco de reservas poderia ser o jovem Kauan, de 18 anos, que tem duas partidas disputadas pelo profissional do Leão e esteve entre os relacionados no empate em 0 a 0 com o Corinthians, pela última rodada. O zagueiro, entretanto, fraturou o tornozelo durante uma partida da equipe sub-20, vai passar por cirurgia nos próximos dias e é mais uma baixa para o time baiano.

Thiago Carpini em treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Outros desfalques são os atacantes Janderson e Fabri, além do meio-campista Ricardo Ryller, que receberam o terceiro cartão amarelo no último jogo e estão suspensos.

O treinamento realizado nesta terça-feira, 10, no CT Manoel Pontes Tanajura começou com um aquecimento em campo, seguido de uma atividade comandada por Thiago Carpini. O trabalho de troca de passes deu lugar para um treino tático 11 x 11, com ênfase em ações ofensivas e defensivas, além de bolas paradas.

Por fim, os zagueiros Edu e Zé Marcos, únicos zagueiros do elenco profissional à disposição, fizeram um treinamento específico sob comando do assistente Marcio Goiano enquanto o restante do grupo trabalhava passes longos com finalização.

Na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com dez pontos, o Vitória encara o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 12, às 19h, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.