Atacante do Vitória rejeita proposta de clube da Série B

Mesmo fora dos planos da comissão técnica, Carlinhos quer permanecer no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O centroavante Carlinhos recusou uma proposta do Remo, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, e seguirá no Vitória, ao menos por enquanto. A informação foi confirmada por Marcos Braz, diretor de futebol do clube paraense, ao jornalista Venê Casagrande.

Fora dos planos do Leão da Barra para a sequência da temporada, Carlinhos está com sua situação indefinida. O rubro-negro baiano tenta devolvê-lo ao Flamengo, detentor dos direitos do jogador, mas o rubro-negro carioca já sinalizou que só aceita o repasse direto a outro clube. Um retorno ao Ninho do Urubu está descartado.

Carlinhos chegou ao Vitória no início deste ano. Em 19 jogos, marcou quatro gols, sendo um deles contra o Grêmio na Série A, onde atuou apenas por duas oportunidades.

Com a recusa à proposta do clube paraense, o jogador permanece sem espaço no elenco vermelho e preto e aguarda uma definição para seu futuro.