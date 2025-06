Saiba quanto a dupla Ba-Vi ganhou com vendas na temporada

Ba-Vi - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Toda temporada, o mercado de transferências movimenta milhões com compra e venda de jogadores. Na Série A do Brasileirão, são diversas trocas internas e externas, que somam mais de dois bilhões de reais arrecadados com venda de jogadores só nesta temporada.

Em 2025, foram 60 atletas negociados por 2,022 bilhões de reais, com o Botafogo como líder de vendas, acumulando mais de R$ 409 milhões. Junto a ele, aparece o Palmeiras, com 328 milhões de reais arrecadados pela venda de cinco jogadores, com destaque para Vitor Reis, novo zagueiro do Manchester City por 37 milhões de euros, se tornando a maior negociação de um jogador da posição na história do futebol brasileiro.

Já na dupla Ba-Vi, foram quatro e duas vendas, respectivamente. No Tricolor, os quatro atletas renderam R$ 84,200 milhões, enquanto o Leão da Barra conseguiu R$ 31,700 milhões com a venda da dupla.

Além das vendas diretas, outros atletas foram vendidos ou cedidos com compensação financeira na temporada, rendendo valores para os times que deixaram. No Bahia, foram o meia Thaciano para o Santos, e os atacantes Biel para o Sporting de Portugal, Everton Moraes para o Ordabasy do Cazaquistão, e Everaldo para o Fluminense.

No Vitória, foram feitas negociações do tipo com o lateral Lucas Esteves e o zagueiro Wagner Leonardo, ambos indo para o Grêmio.

Os valores calculados, no entanto, não foram necessariamente recebidos em 2025 pelos clubes, já que o cálculo considera a quantia divulgada para cada negociação. Nos acordos, no entanto, é possível que os pagamentos sejam acertados para outras épocas, ficando até mesmo para outra temporada.

Empréstimos com valores recebidos também são considerados, sem incluir valores de luvas, extras ou intermediários. Outras variações podem acontecer pelo câmbio entre moedas, no caso de compras e vendas internacionais, e valores definidos para os bônus, que só podem ser contabilizados caso sejam atingidos pelos atletas.