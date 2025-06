Titular! Ancelotti confirma retorno de Raphinha em Brasil x Paraguai

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Fora do empate com o Equador na última quinta-feira, suspenso, o atacante Raphinha está de volta à Seleção Brasileira para enfrentar o Paraguai como titular, conforme anunciou o próprio treinador Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva antes do jogo marcado para esta terça-feira, 10, às 21h45, na Neo Química Arena, o comandante destacou a importância de "um dos melhores jogadores neste momento".

Raphinha volta, é uma boa notícia para nós porque Raphinha mostrou na última temporada que é um dos melhores jogadores neste momento. Vai nos ajudar muito. Necessitamos jogar bem para nos aproximarmos da classificação. A presença do Raphinha é muito importante. Carlo Ancelotti - Técnico da Seleção Brasileira

Se vencer o jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil poderá se classificar matematicamente para o Mundial, se também contar com a vitória do Uruguai sobre a Venezuela. O jogo, entretanto, não será fácil levando em conta que o Paraguai, 3º colocado com 24 pontos, também está a um passo de sacramentar a sua vaga.

"O Paraguai é uma equipe muito sólida e bem organizada, que tem qualidade individuais importantes. Teve boas atuações nas últimas partidas. O Raphinha no aspecto ofensivo nos dá uma mobilidade muito importante. Pode ser uma chave muito importante para desbloquear a partida de amanhã", disse Ancelotti.

A falta de tempo de trabalho sempre foi um problema dos técnicos do futebol brasileiro, mas o período que o Brasil teve para se preparar foi "necessário", conforme afirmou o treinador. De acordo com o italiano, a equipe está "fresca" para conquistar um bom resultado.

"Tivemos tempo necessário nestes dias para preparar bem as duas partidas, um pouco menos a partida contra o Equador. Creio que os últimos treinamentos nos preparamos bem, tivemos o tempo necessário. E a equipe está fresca, os jogadores estão bem, então teremos todas as ferramentas para irmos bem amanhã. É um trabalho distinto, mas o tempo para preparação para a partida de amanhã foi o suficiente", concluiu.

Em quarto lugar com 22 pontos, o Brasil está a oito pontos de distância da oitava colocada Bolívia, primeira equipe fora da zona de classificação, e terá mais três jogos das Eliminatórias pela frente após o duelo contra o Paraguai.