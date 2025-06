Vitória recusa proposta milionária por atacante Janderson

Janderson é um dos jogadores de destaque do Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória recebeu uma proposta do clube turco Göztepe pelo atacante Janderson, no elenco do clube desde abril de 2024. Na oferta, o time desembolsaria 1,5 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador.

No entanto, a diretoria do Vitória avaliou o valor como insuficiente, segundo a apuração da jornalista Gabrielle Gomes, do portal ge.globo. Os dois clubes seguem em conversas sobre a proposta, que ainda não foi derrubada por completo, podendo ser adaptada e negociada.

Os valores avaliados pelo Vitória se referem ao jogador que representou a contratação mais cara do clube na última temporada, quando o Leão comprou 60% do passe de Janderson por cinco milhões de reais.

Quanto ao salário do jogador, o Vitória pode precisar pagar ainda mais em breve, já que o contrato inclui uma cláusula de aumento caso ele entre em campo 65 vezes pelo Vitória. Atualmente, ele tem 63 partidas, sendo que não pode jogar contra o Cruzeiro nesta quinta-feira, 12, por suspensão.

Inicialmente, o clube turco propôs três anos de contrato a Janderson, que assinou com o Leão até dezembro de 2027. O atacante está favorável à transferência, e teria facilitado a negociação financeiramente.

Atualmente, Janderson possui 10% dos direitos econômicos sobre si mesmo. Do restante, 60% pertencem ao Vitória, e outros 30% ao Botafogo, ex-clube do atacante de 2022 a 2024. Caso assine com o Göztepe, o jogador aceitou ceder seus 10% ao Vitória.

Assim, a divisão seria de1,05 milhão de euros (em torno de 6,7 milhões de reais) indo para o Rubro Negro, e os outros 450 mil euros, equivalentes a 2,9 milhões de reais, para o Fogão. Além disso, o Leão ainda receberia 30% dos direitos econômicos do jogador.

Até aqui, Janderson marcou oito gols em 34 jogos pelo Rubro-Negro na temporada, sendo o artilheiro do time mesmo sem marcar há onze jogos.