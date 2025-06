Lucas Halter, Janderson e Ryller são suspensos no Brasileirão

Vitória x Corinthians - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória não poderá contar com o zagueiro Lucas Halter, o atacante Janderson e o volante Ricardo Ryller no próximo confronto do Brasileirão contra o Cruzeiro, no dia 12 de junho. Na partida da 11ª rodada do campeonato, os jogadores receberam o segundo amarelo e foram suspensos.

Aos 36 minutos do primeiro tempo de jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, Halter cometeu uma falta em cima de Memphis Depay, atacante corinthiano. A entrada resultou em um amarelo para Halter, que já estava pendurado no Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, aos 32 minutos, foi a vez de Janderson confirmar o desfalque em uma falta cometida em Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Corinthians, no campo defensivo. Mais um amarelo e mais um desfalque para o Leão.

Por último, aos 37 do segundo tempo, Ryller recebeu mais um amarelo por entrada perigosa em Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, entrando na mesma sequência de suspensões que os outros dois.

Com isso, os jogadores não entram em campo na próxima partida, desfalcando o Rubro-Negro que precisa subir na tabela para deixar a zona de rebaixamento. O jogo contra o Cruzeiro é o último antes da pausa do Brasileirão que dura até julho, período em que será disputado o Mundial de Clubes da Fifa.

Sendo assim, Halter, Janderson e Ryller só poderão voltar a integrar a equipe do Vitória a partir de 12 de julho, data do jogo contra o Internacional pelo Brasileirão.