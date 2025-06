Vitória está próximo de vender Janderson para clube turco; saiba mais

Janderson é o artilheiro do Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Janderson, do Vitória, está muito próximo de ter sua saída concretizada. Segundo informações publicadas inicialmente pela Itatiaia e confirmadas pelo Portal A TARDE, o atacante de 26 anos deve ser vendido para o Göztepe, oitavo colocado do último Campeonato Turco.

Conforme antecipado pelo A TARDE, Janderson tinha mais de uma proposta para se transferir ao futebol do exterior. Como possui 60% dos direitos econômicos do atleta, o Leão da Barra não deve ter grandes lucros na negociação que gira em torno de R$8,6 milhões, tendo direito a cerca de R$5,2 milhões desse total.

Contratado pelo Vitória em abril de 2024, Janderson foi adquirido junto ao Botafogo por R$5 milhões. Apesar de ser o artilheiro do Rubro-negro em 2025, com oito gols, o atacante nunca caiu nas graças da torcida e era alvo de críticas constantes.

Restando apenas detalhes para ter sua saída concretizada, Janderson disputou 63 partidas em sua passagem pelo Vitória, com 11 gols e quatro assistências. Independente da venda, o atacante já seria desfalque por suspensão no duelo contra o Cruzeiro, na próxima quinta, 12, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão.