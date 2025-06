Dispensado do Vitória, lateral-esquerdo é anunciado por clube Árabe

Lateral-esquerdo Hugo é apresentado no Al-Wasl-EAU - Foto: Reprodução / Instagram / @alwaslsc

O lateral-esquerdo Hugo, de 23 anos, tem um novo destino no futebol. Após passagem pelo Vitória, onde disputou 14 partidas e marcou um gol, o jogador foi anunciado como novo reforço do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A transferência foi feita de forma definitiva pelo Botafogo, clube detentor dos direitos do atleta.

Hugo chegou ao Vitória no início da temporada de 2025, mas não se firmou como titular e acabou tendo seu contrato rescindido durante a reformulação do elenco rubro-negro. Sua última atuação com a camisa do Leão foi diante do Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, no Barradão.

Vale salientar que o defensor não disputou nenhum jogo pelo Brasileirão por opção do técnico Thiago Carpini.

Revelado pelo Botafogo em 2021, o lateral teve momentos de destaque no clube carioca, incluindo os títulos da Série B daquele ano, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024.

Além da saída de Hugo, o Vitória também já confirmou as dispensas do volante Thiaguinho, do meia Bruno Xavier e do atacante Carlos Eduardo.

O próximo compromisso do Leão será nesta quinta-feira, 12, quando encara o Cruzeiro, no Barradão, às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.