Mais um! Vitória anuncia outra saída em meio a reformulação

Bruno Xavier entrou em campo pela última vez no dia 26 de março - Foto: Victor Ferreira / ECV

Em meio a reformulação no elenco, o Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 6, a saída de mais um jogador. O meia-atacante Bruno Xavier, de 28 anos, deixou o clube após acertar rescisão amigável de contrato.

Em comunicado postado nas redes sociais, o Leão da Barra oficializou a saída de Bruno Xavier, que foi contratado no início da temporada junto ao Ituano.

"O Esporte Clube Vitória informa que o atleta Bruno Xavier teve seu contrato rescindido de maneira amigável e não faz mais parte do nosso elenco. Agradecemos pelo profissionalismo enquanto o jogador defendeu o manto Rubro-Negro e desejamos muito sucesso no prosseguimento de sua carreira", escreveu o clube.

Pelo Vitória, Bruno Xavier disputou apenas 13 partidas e marcou dois gols. Sem participar de nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, o atleta entrou em campo pela última vez no dia 26 de março, quando o Leão empatou em 1 a 1 com o Moto Club, em partida válida pela Copa do Nordeste.