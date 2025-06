Atacante especulado no Vitória é contratado pelo São Paulo

Juan Dinenno em atuação com a camisa do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Juan Dinenno está de saída do Cruzeiro. Especulado nos últimos dias como possível reforço do Vitória, o atacante de 30 anos vai, na verdade, defender o São Paulo. O centroavante viajou nesta segunda-feira, 9, para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o clube paulista até o fim de 2025.

A negociação ocorre em ritmo acelerado, já que a janela de transferências excepcional, aberta para clubes classificados ao Super Mundial da Fifa, se encerra nesta terça-feira, 10.

O São Paulo buscava um nome experiente para o setor ofensivo, após a lesão de Jonathan Calleri, que só volta em 2026.

Sem espaço no time de Leonardo Jardim, Dinenno vê o empréstimo como oportunidade para recuperar a sequência e a confiança.

Desde que retornou de grave lesão no joelho, no início deste ano, foi utilizado em apenas cinco partidas. No total, soma 22 jogos e oito gols com a camisa celeste.

O atacante tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025. No São Paulo, disputará posição com André Silva e Ryan Francisco.

De olho no mercado, a diretoria do Leão da Barra segue atenta as oportunidades e em breve deve divulgar os novos reforços contratados dando continuidade a reformulação do elenco rubro-negro.