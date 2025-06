Bahia e Vitória conhecem adversários nas quartas da Copa do Nordeste

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação

A fase de grupos da Copa do Nordeste 2025 chegou ao fim neste sábado, 7, definindo os times classificados para as quartas de final da competição. Os oito clubes que seguem na luta pelo título já conhecem seus adversários para a próxima fase.

No Grupo A, o Vitória garantiu a liderança com 15 pontos, seguido pelo Sport com 12, Ferroviário com 10 e Fortaleza com 9 pontos. Já no Grupo B, o Bahia terminou na ponta com 16 pontos, seguido por CSA e Ceará, ambos com 13, e Confiança, com 11.

Nesta última rodada, o CSA venceu por 1 a 0 o América-RN, fora de casa, enquanto o Ceará bateu o Sampaio Corrêa, no Maranhão, por 2 a 1. O Confiança empatou em 0 a 0 com a eliminada Juazeirense e caiu para a 4ª posição do Grupo B.

Confira os confrontos das quartas de final, que serão disputados em jogo único, com mando de campo para os times com melhor campanha:

Bahia (1º do Grupo B) x Fortaleza (4º do Grupo A);

Vitória (1º do Grupo A) x Confiança (4º do Grupo B);

CSA (2º do Grupo B) x Ferroviário (3º do Grupo A);

Sport (2º do Grupo A) x Ceará (3º do Grupo B);

Os detalhes sobre datas e horários serão divulgados em breve pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Por ultrapassar o Vitória neste sábado com o triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico e garantir a melhor campanha na fase de grupos, o Tricolor terá a vantagem de jogar em casa nas quartas de final e, se mantiver o ritmo, poderá ser mandante até a final, única etapa disputada em jogos de ida e volta.