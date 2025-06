Tiago comanda virada e Bahia avança às quartas como líder do Nordestão

Tiago, jovem atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Um toque de juventude tomou conta da Arena Fonte Nova neste sábado, 7, com o triunfo do Bahia por 3 a 1, contra o Náutico, pela 7ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com dois gols do jovem Tiago, que, no auge dos 19 anos, ainda está em fase de crescimento, ajudou o Tricolor a crescer sobre o clube pernambucano e sacramentar a liderança do Grupo B da competição.

No primeiro tempo, o clube baiano manteve seu estilo de jogo com passes rápidos, enquanto o Náutico apostou em pressão alta e bolas longas. A estratégia do Timbu funcionou, e Bruno Mezenga abriu o placar após erro na saída de bola tricolor. Mas o empate veio logo depois, com Tiago finalizando bem após passe de Nestor.

Na segunda etapa, o Tricolor iniciou em um ritmo um pouco lento, mas foi o suficiente para virar o placar na Fonte Nova, com Tiago entrando na área em velocidade e batendo cruzado, contando com desvio na marcação antes de balançar as redes. Na reta final, o nervosismo tomou conta da equipe visitante e o Tricolor mandou no jogo, com Michel Araújo aproveitando bela jogada de Ademir para marcar o terceiro gol.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 16 pontos em sete jogos no torneio e encerrou a primeira fase como líder do Grupo B. O Náutico, por outro lado, seguiu em quinto colocado, fora do G-4, e deu adeus ao Nordestão.

Com o desfecho da fase de grupos, o Bahia enfrentará o quarto colocado do Grupo A nas quartas de final, posição que pertence ao Fortaleza. Os jogos da fase mata-mata serão detalhados em breve pela CBF, com data e horário a serem divulgados pela entidade.

Por ter a melhor campanha, entretanto, o Tricolor possui a vantagem de jogar o confronto único em casa e, se manter o desempenho, poderá ter mando de campo a favor também nas fases seguintes.