Com time reserva, Bahia está escalado para enfrentar o Náutico

Tiago, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia irá a campo com seu time reserva buscando sacramentar a liderança no Grupo B da Copa do Nordeste. Prontos para encarar o Náutico, logo mais às 17h30, na Arena Fonte Nova, o Tricolor está escalado com a equipe profissional após utilizar a equipe sub-20 na derrota por 2 a 0 diante do Confiança, na última quarta-feira, em Aracaju.

De volta á beira do gramado, o técnico Rogério Ceni optou por escalar uma equipe alternativa para enfrentar o clube pernambucano, que joga a vida no Nordestão buscando ultrapassar o Ceará, Confinaça ou CSA, e entrar o no G-4 do torneio nesta última rodada da fase de grupos.

O Bahia irá a campo com: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Fredi Lippert e Zé Guilherme; Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Cauly; Kayky e Tiago.

Titulares na última partida, os jovens Kauã Davi, David Martins e Ruan Pablo voltaram a ser relacionados e estão à disposição no banco de reservas.

Confira todos os relacionados do técnico Rogério Ceni: