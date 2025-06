Novo CT do Bahia será o melhor da América do Sul, revela CEO

CT Evaristo de Macedo, atual Centro de Treinamentos do Bahia. - Foto: Divulgação | ECBahia

O novo Centro de Treinamentos do Bahia vai ser algo jamais visto na América do Sul, de acordo com Raul Aguirre, o CEO do Tricolor. Questionado sobre o CT que será construído nos próximos anos, o dirigente revelou que a intenção é fazer a melhor estrutura do continente, para todas as categorias, seja masculino, feminino e até para divisões de base do clube baiano.

"É um tema extremamente complexo, tem questões de infraestrutura, meio-ambiente, de regulamentação, que tem que ser trabalhados adequadamante e com confidencialidade, não dá para sair por ai dizendo as variáveis, mas o que da para dizer que o Bahia vai ter um Centro de Treinamento novo, que a nossa visão é ter o melhor CT da América do Sul para o futebol tanto quando de iniciação, da base, feminino, masculino, e que não estamos longe de anunciar os detalhes dele, mais com o maior cuidado", comentou Raul durante o BahêaCast, novo programa exclusivo da TV Bahêa+.

A estrutura, que será construída nas proximidades da localidade conhecida como Quilombo do Quingoma, situada na Via Metropolitana, de acordo com o portal Bahia Notícias, é apenas um dos progressos conquistados pela administração do Bahia desde a compra, por parte do Grupo City, de 90% da SAF do Tricolor.

Raul Aguirre, também durante o programa de estreia do BahêaCast, confirmou o fim das dívidas do clube e ainda projetou um salto financeiro inédito em 2025. De acordo com o dirigente, as receitas operacionais vão crescer em 50%, "passando confortavelmente dos R$ 400 milhões.

O Bahia já pagou toda a dívida que existia, o que falta a gente não paga porque não pode pagar, porque são questões burocráticas por alguma negociação que não encerra, mas o grosso da dívida, de R$ 300 milhões já foram pagos. Raul Aguirre - CEO do Bahia

"Quando se refere às receitas, que é o meu tema favorito, a gente tem mostrado resultados muitos significativos, já que elas tem crescido a um ritmo composto, mais ou menos, em 35%. No primeiro ano, de 2023 para 2024, crescemos 24% e nesse ano vamos crescer 50%, em receitas operacionais projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões, se somar com toda a parte de comércio de atletas, vamos passar confortavelmente R$ 400 milhões, isso é o primeiro patamar que nos permite sonhar com outros voos", disse o CEO.