Bahia volta à Fonte Nova em 'decisão' contra a Ferroviária na Série A1

Equipe feminina do Bahia celebrando gol - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

A equipe feminina do Bahia quer encaminhar a classificação para a próxima fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro em grande estilo, em plena Arena Fonte Nova. Um ano longe do maior palco esportivo do estado, as Mulheres de Aço retornarão ao local no próximo domingo, 8, às 11h, contra a Ferroviária-SP, buscando se aproximar da vaga inédita nas quartas de final da competição.

Em sétimo lugar com 17 pontos, o Tricolor quer aproveitar o triunfo conquistado diante do Sport, na última rodada, para embalar sua segunda vitória consecutiva no torneio e se consolidar no G-8. Questionada sobre o confronto nesta sexta-feira, 6, a goleira Yanne prometeu encarar o jogo como uma "final" e entrar em campo "como se fosse a última partida do Brasileiro".

“Esse jogo vai ser uma final. Acho que todas as nossas três partidas que nós vamos ter, tanto Ferroviária, quanto 3B e Juventude, são partidas que tem que ficar em casa como se fosse uma final. A gente já garantiu a nossa permanência na A1, mas nós queremos muito mais. Nós vamos enfrentar como se fosse a última partida do Brasileiro. E vamos entregar e deixar tudo, o nosso melhor, em busca desses três pontos que a gente sabe o quão importantes para que nós possamos depender só de nós, para que possamos classificar para a próxima fase do Brasileiro”, disse a jogadora de 22 anos.

Yanne, goleira de 22 anos do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

A partida marcará a primeira vez na temporada que as Mulheres de Aço jogarão na Arena Fonte Nova, já que a equipe estava mandando seus jogos no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Em 2024, o Tricolor venceu o Juventude, por 3 a 0, em jogo disputado pela Série A2 do Campeonato Brasileiro.

“É muito mais emocionante a gente jogar em Salvador, jogar na Fonte Nova, né? A gente vai voltar a jogar na Fonte Nova um ano depois, na mesma data que a gente jogou ano passado. Então eu acho que vai ser uma emoção muito grande. Muitas meninas ainda não tiveram a oportunidade de jogar na Fonte Nova. Outras vão poder retornar. Então, eu acho que essa partida vai ser um jogo que vai ficar muito grande pra nós. Porque, além de ter o nosso retorno à Salvador, que a gente não joga desde o final do Baiano do ano passado, mas também é um jogo muito importante para nossa classificação”, afirmou em entrevista coletiva.

Para os torcedores que quiserem marcar presença, basta levar um 1kg de alimento não perecível como ingresso, que serão doados a instituições de caridade de Salvador. O confronto terá transmissão exclusiva na TV fechada no SporTV3 e no streaming Globoplay.