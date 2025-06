Arena Fonte Nova conclui implantação da biometria facial

Biometria facial estará em funcionamento de forma total na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação / Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova finalizou a implantação do sistema de biometria facial para acesso ao estádio. A partir do jogo entre Bahia e Náutico, neste sábado, 7, às 17h30, pela Copa do Nordeste, o acesso será feito exclusivamente por reconhecimento facial.

A medida atende à Lei Geral do Esporte e tem como objetivo reforçar a segurança e agilidade na entrada dos torcedores. O sistema é válido para todos os setores do estádio, e o cadastro é obrigatório, inclusive para sócios torcedores ou quem já havia feito biometria anteriormente.

Como fazer o cadastro

Para efetuar o cadastro biométrico, o torcedor deve acessar o link disponibilizado pela Arena Fonte Nova.

No site, é necessário preencher:

Nome completo

E-mail

Data de nascimento

CPF

Depois, o usuário deve fazer o reconhecimento facial pelo celular e enviar uma foto do documento de identidade (RG ou CNH).

Como será o acesso

No dia da partida, basta o torcedor se dirigir ao setor correspondente e posicionar o rosto no leitor facial. O sistema libera a entrada automaticamente, sem necessidade de apresentar ingresso físico ou documento.

Atendimento ao público

No sábado, 7, das 10h até o início da partida, haverá atendimento presencial próximo aos acessos Norte e Sul da Arena para esclarecer dúvidas sobre o cadastro e o uso do aplicativo Ingresse.

Além disso, está disponível um canal exclusivo de suporte via WhatsApp, com atendimento diário das 9h às 18h, no número (71) 93618-3311.

Segurança dos dados

Segundo a administração da Arena, o processo segue rígidos padrões de proteção de dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As imagens captadas são criptografadas e utilizadas exclusivamente para validação de acesso ao estádio. Nenhuma informação será compartilhada ou usada para outras finalidades.