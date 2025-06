Fábio Mota projeta data de início das obras da Arena Barradão

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Reprodução | TV Vitória

O presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou novos detalhes sobre o projeto da Arena Barradão. O dirigente prevê o início das obras para janeiro de 2026 e afirmou que, inicialmente, o Rubro-Negro não precisará mandar seus jogos fora do estádio. Ainda assim, o Estádio Pituaçu surge como plano B.

"Estamos inaugurando uma nova era. Essa será, sim, a mudança de chave do Vitória, não tenho dúvida nenhuma. Coloca a gente numa prateleira lá em cima", afirmou o dirigente, em entrevista divulgada pelo clube neste sábado, 7.

A principal mudança será na capacidade do estádio Manoel Barradas, atualmente com cerca de 30 mil lugares. A nova arena está sendo planejada para receber até 50 mil torcedores.

"Projeto anterior tínhamos capacidade para 35 mil pessoas. Foram seis meses de reuniões em São Paulo, conversando. Ajustamos os processos, conversamos. Fomos buscar o investidor e o investimento. Em agosto a gente faz o workshop, mostra o projeto, debate no Conselho e, se for aprovado, a gente dá sequência no projeto", explicou.

Segundo o dirigente, a modernização incluirá intervenções estruturais significativas: retirada dos eucaliptos ao redor do estádio, fechamento do arco, construção de um segundo andar sobre as arquibancadas atuais, além de áreas de lounge e novos acessos pela parte superior.

"A ideia nossa é que passe a ser de 50 mil torcedores, mas algumas coisas vão precisar sair, os eucaliptos vão deixar de existir. O arco vai ser fechado, vai ter um segundo andar sobre o atual, área de lounge. A Arena Barradão vai ficar no nível da pista lá em cima, vai entrar por cima. Quando o projeto estiver pronto a gente mostra", completou.

Em entrevista ao Portal A TARDE, na última quinta-feira, 5, o vice-presidente Djalma Abreu detalhou o planejamento do Rubro-Negro sobre a estrutrutura, revelando que o espaço "não será apenas uma arena de futebol".

"Será uma estrutura muito completa, que envolve uma arena, um shopping, uma academia, estacionamento, restaurante… Enfim, não será apenas uma arena de futebol, mas um espaço que poderá receber diversos outros eventos. ”, disse o vice-presidente.



O cronograma prevê que a obra dure entre 18 e 24 meses e Fábio Mota assegura que o clube fará o possível para seguir jogando no Barradão durante o processo, que será executado em etapas.

"Pretendemos começar as obras até janeiro ou fevereiro de 2026. Temos uma previsão de 18 ou 24 meses. Dá para jogar no Barradão mesmo com as obras, que serão fatiadas, faremos um esforço para não perder nosso 12º jogador. É um projeto inovador, vão administrar a arena, os estacionamentos, tudo que está envolvido com o estádio Manoel Barradas. Não estamos vendendo o Barradão. Estamos cedendo nosso direito de uso por um período, que pode ser entre 20 e 35 anos. Eles farão o investimento, mas o patrimônio continua sendo do Vitória", concluiu.