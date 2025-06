Atacante tem recuperação rápida e volta aos treinos do Vitória

Gustavo Mosquito se recuperou da lesão no adutor - Foto: Victor Ferreira / ECV

O Vitória deu continuidade na preparação para a partida contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, 12, pelo Campeonato Brasileiro. O treino realizado na tarde desta sexta, 6, contou com as presenças do volante Ricardo Ryller e do atacante Gustavo Mosquito, recuperados de problemas físicos.

A assessoria rubro-negra havia divulgado nesta última quinta, 5, que Mosquito havia sofrido uma lesão no adutor. No entanto, o clube agora comunica que o atacante participou normalmente das atividades, assim como Ryller.

Ricardo Ryller também participou do treino desta sexta, 6 | Foto: Victor Ferreira / ECV

O atacante Fabri e o zagueiro Neris, por outro lado, seguem de fora dos treinamentos. Eles ficaram apenas em tratamento na fisioterapia. O atacante Osvaldo e o lateral-direito Raúl Cáceres seguiram a transição física, sendo que o 'Vovô' já está em estágio mais avançado.

As atividades em campo foram marcados por um trabalho técnico comandado pelo treinador Thiago Carpini. Na primeira parte do treino, foco em aprimorar linha de passe e marcação em espaço reduzido. Na segunda etapa, movimentos ofensivos com transição no campo inteiro.

O Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão às 19h da próxima quinta-feira, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.