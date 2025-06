Fatal Model faz proposta por naming rights de estádio do Athletico

Proposta da Fatal Model para o Athletico-PR gira em torno de R$ 250 milhões - Foto: Divulgação/Athletico

Uma das patrocinadoras do Vitória, a Fatal Model, empresa de divulgação de acompanhantes, fez uma proposta nesta sexta-feira, 6, para ser a nova detentora de naming rights da Ligga Arena, estádio do Athletico-PR. Segundo o Portal LeoDias, a proposta de compra seria de R$250 milhões.

De acordo com o portal, caso seja aceita a oferta, o estádio anteriormente conhecido como Arena da Baixada passaria a se chamar 'Fatal Model Arena'. O pagamento total seria dividido em 187 parcelas de R$1,3 milhão, em um contrato de 15 anos e 7 meses — entre junho de 2025 e dezembro de 2040 —.

Ainda conforme a reportagem, a Fatal Model se compromete também a pagar um valor fixo inicial de R$6,9 milhões de reais pela assinatura do contrato e obras que precisarão ser realizadas para instalação do novo nome no estádio.

Também teriam sido fixados valores de gatilhos contratuais em caso de shows internacionais no estádio, jogos da Seleção Brasileira realizados, além de eventos internacionais realizados no local e caso o Athletico dispute competições internacionais como a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.

Fatal Model fez proposta pelo Barradão

Em 2023, a Fatal Model enviou proposta para ser detentora dos naming rights do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, por R$100 milhões. No fim daquele ano, uma votação aberta para os sócios chegou a ser realizada e a venda foi aprovada. A ideia era se chamar 'Arena Fatal Model Barradão' por um período de 10 anos.

A aprovação, inclusive, foi esmagadora. 73,42% dos mais de 15 mil rubro-negros que participaram votaram 'sim', mas a própria Fatal Model acabou desistindo do negócio. Já em junho do ano passado, a empresa se posicionou com a negativa.

Vitória negociou venda de naming rights do Barradão | Foto: Reprodução / EC Vitória

Em nota oficial, o site de acompanhantes informou que não iria mais comprar os naming rights do Barradão. "O Fatal Model vem a público informar que, após diversas reuniões com o E.C. Vitória, optou por não prosseguir com as negociações para aquisição dos naming rights do Estádio Manoel Barradas, que passaria a se chamar "Arena Fatal Model Barradão" por um período de 10 anos. Agora, a empresa busca esclarecer - especialmente aos torcedores do clube - os motivos que levaram à decisão", disse a empresa.

Entre os motivos divulgados para a desistência da compra, a Fatal Model citou a "resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome".

"Tal constatação, com a negativa de veículos em citarem o novo nome do estádio, acaba por inviabilizar a execução do projeto, uma vez que afetaria a exposição da marca da Fatal Model, avaliada na proposta inicial", explicou o site.