Barradão: Vitória e Fatal Model encerram negociações de naming rights

Presidente do Vitória, Fábio Mota e a Diretora de comunicação da Fatal Model, Nina Sag - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A empresa Fatal Model anunciou oficialmente que desistiu de adquirir os “naming rights” do Barradão. A mudança nomearia o estádio como "Arena Fatal Model Barradão" por um período de 10 anos, em um contrato avaliado em R$ 100 milhões. No entanto, a empresa decidiu não prosseguir com as negociações com o Vitória.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14, a Fatal Model explicou os motivos que levaram à desistência do projeto. A principal razão citada foi a resistência encontrada por parte dos veículos de comunicação em mencionar o novo nome do estádio. Segundo a empresa, houve "grande resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome", o que inviabilizaria a execução do projeto e afetaria negativamente a exposição da marca, um dos objetivos principais do contrato.

Apesar da desistência em relação aos “naming rights”, a Fatal Model reafirmou seu compromisso de continuar apoiando o Vitória. A empresa ressaltou que a parceria com o clube permanece forte e que estão sendo exploradas novas formas de colaboração.

Vale ressaltar que a proposta de renomear o estádio havia sido bem recebida pela torcida do Vitória, com mais de 70% de aprovação dos torcedores que participaram do processo de votação.

Confira o comunicado da Fatal Model na íntegra:

O Fatal Model vem a público informar que, após diversas reuniões com o E.C. Vitória, optou por não prosseguir com as negociações para aquisição dos naming rights do Estádio Manoel Barradas, que passaria a se chamar "Arena Fatal Model Barradão" por um período de 10 anos. Agora, a empresa busca esclarecer - especialmente aos torcedores do clube - os motivos que levaram à decisão.

Uma das premissas para estabelecer o contrato de R$ 100 milhões, pelos direitos de uso do nome do Barradão, era garantir que a grande mídia respeitaria e associaria a marca da Fatal Model ao estádio durante o tempo do contrato. Contudo, após diversas tratativas com canais de televisão e internet, vimos grande resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome.

Tal constatação, com a negativa de veículos em citarem o novo nome do estádio, acaba por inviabilizar a execução do projeto, uma vez que afetaria a exposição da marca da Fatal Model, avaliada na proposta inicial.

A Fatal Model respeita, admira e continua a fortalecer o clube nesta e nas próximas temporadas, e já tem apresentado novas alternativas de apoio e compromisso na parceria com o Vitória.

Anunciada no fim do ano passado, a proposta dos naming rights havia sido aprovada por mais de 70% dos torcedores que participaram do processo de votação. A possibilidade de negociação do nome do estádio segue aberta para outros possíveis parceiros que possam ter maior receptividade em relação à citação das marcas pela imprensa e veículos de comunicação em geral.

Os veículos de mídia não têm obrigatoriedade legal de divulgarem nomes de marcas nas programações. Porém, no caso da Fatal Model, não aceitaram expor a marca nem mesmo em moldes de publicidade, ou apenas sob a condição de divulgações após às 23h, em formato de anúncio publicitário. Outras marcas, de outros segmentos, provavelmente terão este respaldo da grande mídia.

A Fatal Model, mais uma vez, reforça seu compromisso e parceria com o clube, sempre pautada no diálogo e no respeito, e continuará a apoiar o Vitória.