Itabuna empata e perde oportunidade de se isolar na liderança da Série D

Equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, 13 - Foto: Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

Em um confronto equilibrado na noite desta quinta-feira, Itabuna e Democrata empataram por 1 a 1 no Estádio de Pituaçu, em partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate, o Dragão do Sul manteve a liderança do Grupo A6, somando agora 16 pontos e demonstrando a consistência necessária para avançar à próxima fase da competição.

Na próxima rodada, o Itabuna terá um desafio fora de casa contra o Serra-ES, onde buscará somar mais três pontos para consolidar sua posição de líder e dar um passo importante rumo à classificação.