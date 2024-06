Naldi vê "disputa boa" por vaga, mas ressalta: "Tem que respeitar"

Léo Naldi, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ainda em busca de mais minutos com a camisa do Vitória, o volante Léo Naldi chegou da Ponte Preta para ajudar o Rubro-Negro na Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 22 anos, ele entrou no intervalo do jogo contra o Juventude e teve um bom desempenho, principalmente defensivamente.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 14, o jogador explicou que quer ajudar a equipe dentro de campo, mas que respeita os processos e a decisão dos treinadores. No fim, as escolhas precisam ser em prol do melhor para o Vitória.

“Tem que respeitar os processos. Todo jogador quer jogar, todo jogador quer estar ajudando a equipe dentro de campo, mas é respeitar a decisão do treinador, respeitar o companheiro que estiver jogando, e se esforçar para ser melhor, se esforçar para ajudar o time para que quando tiver oportunidade não sair mais”, disse Naldi.

“É claro que tem muitos jogadores de qualidade aqui no nosso elenco e um estando bem, consequentemente o outro precisa elevar o nível se quiser jogar, e é uma disputa muito boa, sempre respeitando o outro dentro de campo, respeitando a decisão do treinador e querendo o melhor para o Vitória sempre”, complementou.

Com o Vitória na lanterna do Brasileirão, ainda sem vencer nenhuma partida, Naldi quer recuperar a força do Barradão para ajudar na reação da equipe que, para ele, já está em evolução de resultados e desempenho.

“Nós sabemos que a força dentro de casa é muito importante no campeonato e no Baiano a gente estava conseguindo ganhar, conseguindo fazer os pontos, mas a dificuldade do Brasileiro, claro que é muito maior, e nós vamos neste domingo agora voltar a fazer valer o mando de campo ganhando os jogos, jogando com vontade para dar alegria para a torcida”, afirmou o volante.

“Todo ponto é importante, principalmente fora de casa. Claro que toda vez que a gente entra em campo a gente entra para ganhar, mas é importante estar somando pontos, principalmente na fase que a gente estava. Agora é buscar os 3 pontos dentro de casa”, concluiu.

Neste fim de semana o Vitória volta a campo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro recebe o Internacional no Barradão às 16h de domingo, 16.