Lembra dele? Ex-jogador da dupla Ba-Vi pode ser bicampeão da FA Cup

Vander (à esq.) ao lado de Kieza, na época do Vitória - Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

Revelado pelo Bahia, o atacante Vander desembarcou na Tailândia na temporada 2016/17, após passagens por Flamengo, Portuguesa e no rival, Vitória. Logo em seu primeiro ano na Ásia, o baiano foi campeão da FA Cup Tailandesa pelo Chiangrai United. Neste fim de semana, ele pode se tornar bicampeão da competição, dessa vez defendendo as cores do Bangkok United.

Aos 34 anos, Vander é uma das peças importantes no ataque do Bangkok. Mesmo ficando fora de alguns jogos no início da temporada por conta de uma lesão no joelho, atualmente ele soma 19 jogos, 3 gols e 5 assistências e está feliz na Tailândia.

Leia mais: Bahia vence o Vitória e tem ampla vantagem na final do sub-20

Leia mais: Gringo com passagem no Vitória anuncia aposentadoria



“É um país que desde quando eu cheguei me acolheu bastante, fiz grande parte da minha carreira por aqui, e vivi bastante coisa na Tailândia. Agora, tenho a chance de conquistar mais esse título pelo Bangkok United e espero que eu possa continuar essa caminhada na Tailândia com mais esse possível título da copa”, disse Vander.

“É o jogo da temporada para nós. Batalhamos e trabalhamos bastante para chegarmos até a grande final, e vamos com o foco total em busca desse título. Fizemos uma grande competição até aqui, e o mérito é todo do grupo e da comissão técnica. Agora, é entregarmos o nosso máximo para buscarmos a taça e coroar nossa trajetória até aqui”, complementou.

Vander em ação na Tailândia, pelo Bangkok United | Foto: Divulgação | True Bangkok United

Pelo Bahia, entre 2010 e 2012, Vander disputou 54 partidas e conquistou o título do Campeonato Baiano em 2012. Já no Vitória foram 124 jogos e dois campeonatos baianos (2013 e 2016). O atacante ainda foi parceiro de Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, em 2011, quando conquistou o Campeonato Carioca.

A final da FA Cup tailandesa entre Bangkok United e Kanchanaburi, da segunda divisão da Tailândia, está marcada para as 8h de sábado, 15.