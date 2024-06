Gringo com passagem no Vitória anuncia aposentadoria; saiba mais

Dátolo jogou pouco pelo Vitória e conviveu com lesões - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

O meia argentino Jesus Dátolo, de 40 anos, resolveu pendurar as chuteiras e dizer adeus ao futebol. A decisão aconteceu durante entrevista ao Globo Esporte, que foi ao ar na tarde desta quarta-feira, 12.

Durante a declaração, Dátolo lembrou da passagem que teve na seleção argentina. Em 2009, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador atuou ao lado de Messi, na equipe que era comandada por Diego Armando Maradona.

"Tive muita sorte. Joguei com grandes jogadores no auge e desfrutei muito. Tive Maradona de treinador e Messi em campo. Imagina? Não posso querer mais nada", revelou o meio-campista.

Com a camisa dos 'hermanos', o jogador disputou apenas três partidas e marcou dois gols, sendo um deles contra a Seleção Brasileira na derrota por 3 a 1.

Após passagem no futebol europeu, Dátolo chegou ao Brasil em 2012, como uma das contratações do Internacional. No ano seguinte, ele acertou com o Atlético-MG, onde viveu seu melhor momento em terras brasileiras.

Em 2017, ele acertou com o Vitória, onde foi considerado como uma das principais contratações. No entanto, as lesões atrapalharam a trajetória do atleta em Salvador, que contou com apenas sete jogos e dois gols.

Revelado pelo Banfield, o jogador acumula passagens pelo Boca Jrs, Napoli-ITA, Olympiacos-GRE e Espanyol-ESP. O último clube da carreira foi o Tristán Suarez, da segunda divisão argentina, onde ele fez 20 jogos e balançou as redes duas vezes.