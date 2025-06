Atacante se lesiona e departamento médico do Vitória fica cheio

Gustavo Mosquito durante treinamento do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória atualizou a situação dos jogadores entregues ao departamento médico ou ainda em recuperação. Segundo o Leão da Barra, Gustavo Mosquito virou mais um desfalque após ter confirmada uma lesão no adutor. No treino desta quinta-feira, 5, o atacante realizou apenas uma atividade controlada na academia.

O atacante Fabri e o zagueiro Neris deram continuidade aos tratamentos de lesões musculares na posterior da coxa. Ricardo Ryller, por outro lado, fez somente uma atividade orientada com a preparação física.

Entre os atletas que apresentaram maior evolução, o atacante Osvaldo iniciou a segunda parte da transição física, enquanto o lateral-direito ainda está na primeira fase da transição.

A próxima partida do Vitória será na quinta-feira, 12, às 19h, contra o Cruzeiro, no Barradão. O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.