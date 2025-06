Ba-Vi na final? Clássico pode decidir título da Copa do Nordeste 2025

Bahia e Vitória podem se encontrar na final da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação | ECBahia

Muitos acham que a Copa do Nordeste perdeu valor em meio à tantas outras competições no calendário, mas o final da atual edição pode ter um clímax mais emocionante do que se esperava. Classificados para as quartas de final, Bahia e Vitória fizeram as melhores campanhas na fase de grupos e podem se encontrar na grande decisão.

Com o triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico, neste sábado, 7, o Tricolor garantiu a melhor campanha na 1ª etapa e terá pela frente o Fortaleza. O Rubro-Negro, por outro lado, encerrou como líder do Grupo A e enfrentará o Confiança, quarto colocado do Grupo B.

Caso avançem de fase até a grande final, Bahia e Vitória se enfrentarão, em confrontos de ida e volta, a decisão da Copa do Nordeste 2025. Vale mencionar que o mando de campo será decidido conforme o ranking de melhores campanhas, que hoje é liderado pelo Esquadrão de Aço.

Caso despache o Fortaleza nas quartas de final, o Bahia enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Sport e Ceará, assim como o Vitória terá pela frente o vencedor da partida entre CSA e Ferroviário.

Confira o chaveamento: