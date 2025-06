Pulga comenta pausa no Brasileirão: "vou continuar treinando"

Coletiva de imprensa com Erick Pulga - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia vem funcionando em capacidade total desde o início da temporada, sendo o clube com mais partidas disputadas no ano dentre todos da Série A. Agora, entra na primeira pausa, com o intervalo do Brasileirão e antes de começar sua campanha na Sul-Americana.

Antes da parada, o Tricolor tem um último compromisso contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, 12, que pode garantir a entrada no G6 do Brasileirão antes do intervalo. Sobre a partida, o atacante Erick Pulga afirmou ter boas expectativas.

"É um adversário muito forte, mas eu creio que a gente está trabalhando bastante. Fizemos uma semana importante para a chegar na quinta-feira, desempenhar o melhor e conquistar mais um triunfo", afirmou.

Após a partida, o foco principal é descansar e se recuperar na pausa: "Vai ser fundamental para a gente, estamos jogando muitos jogos e agora vamos ter um pouco de descanso ali. Falando particularmente de mim, vou continuar fazendo meus treinamentos", garantiu.

Em 2025, foram 32 jogos de Pulga pelo Bahia, o que corresponde a 62% do número de partidas que disputou ao longo de todo o ano com o Ceará em 2024. No ano passado, o rendimento Tricolor caiu na segunda metade do Brasileirão, tanto por queda de desempenho quanto por lesões, cenário relacionado com o calendário exaustivo.

Coletiva de imprensa com Erick Pulga | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Com a equipe entrando em campo aproximadamente uma vez a cada três dias desde março, a pausa é uma das mais sentidas da carreira do atacante. "Essa pausa vai ser muito importante para nós jogadores. São muitos jogos seguidos, é bastante difícil para a gente, até mesmo o risco de lesões. A gente vive sempre no alto nível, o futebol brasileiro é muito competitivo, e eu acho que isso vai ser fundamental para a gente ter um pouco de descanso, voltar bem e recuperar nossas energias", completou.

O crescimento de Pulga

Desde que chegou ao Bahia, Pulga se tornou uma peça cada vez mais importante dentro do time, liderando as estatísticas de gols e assistências do Esquadrão na temporada. Ao longo da trajetória, Erick se tornou um dos "queridinhos" da torcida, carinhosamente apelidado de "O Fantástico".

"Eu sempre procuro me adaptar o mais rápido possível aos trabalhos, aos treinamentos do Rogério. O que ele passa para mim no dia a dia, e claro que às vezes os meninos (jogadores) me dão orientações ali, como Éverton Ribeiro, Caio Alexandre... eu pego as ideias deles e acaba ficando um pouco mais fácil para mim desempenhar o melhor no campo", comentou.

Agora, mirando o futuro, o maior sonho do jovem é disputar a Copa do Mundo junto à Seleção Brasileira: "Meu maior sonho no futebol é jogar na Copa do Mundo. Aqui no Bahia, eu creio que a gente possa conquistar muitas coisas. O Bahia já é grande e conquistar mais coisas, mais objetivos pro Bahia vai ser mais importante ainda. Que a gente possa jogar mais Libertadores!".