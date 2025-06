Talisca revela conversas sobre volta ao Bahia: "Posso assinar pré-contrato"

Talisca revela diálogo com Cadu sobre retorno ao Esquadrão - Foto: STR / AFP

Pivete de Aço, o meio-campista Anderson Talisca constantemente tem seu nome ligado ao Bahia, e já revelou, mais de uma vez, o interesse de retornar ao clube que o formou para o futebol. Nesta terça-feira, 10, novamente falou sobre o assunto, revelando que mantém contato frequente com o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro.

Durante participação no programa Jogo Aberto BA, da TV Band, Talisca afirmou que teve um diálogo com Santoro sobre um possível retorno ao Esquadrão: "Há seis meses tivemos uma conversa, quando eu decidi sair do Al-Nassr em comum acordo com o clube”.

“Eu falo sempre com o Cadu, a gente conversa bastante [...] Ele conversa bastante com meu empresário, o Carlos. A gente vem afiando a conversa, vem colocando os pontos principais, porque tem muitos objetivos que eu tenho para conquistar na minha carreira, e sei que eu posso conquistar também no Bahia", declarou o jogador.

No dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato...vai depender do clube, não só da minha vontade Anderson Talisca

Conforme revelado por Talisca durante a entrevista, o diretor de futebol do Bahia quis conversar com ele, mas que as “coisas ainda não andaram da maneira esperada” para um possível retorno. No entanto, apesar das tratativas não terem ido para frente naquele momento, o jogador não descartou uma volta ao Esquadrão, e deixou o caminho em aberto para a assinatura de um eventual pré-contrato:

"Assinei por um ano e meio, no dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato. A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade", concluiu o jogador.