Mulheres de Aço se preparam para duelo decisivo contra o 3B

Equipe feminina treina de olho na classificação inédita - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após vencerem a Ferroviária e se aproximarem de uma classificação inédita para a fase final do Brasileirão Feminino Série A1, as Mulheres de Aço se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo nesta terça-feira, 10, visando o confronto contra o 3B, neste domingo, 15, em Manaus.

Contra a equipe amazonense, o Bahia pode garantir a classificação antecipada ao mata-mata do Campeonato Brasileiro: faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, basta vencer o duelo deste domingo que estará classificado para a fase final.

O treino

Depois de um dia de folga, o elenco feminino do Bahia iniciou a sessão de treinos na academia, sob o comando do preparador físico Jackson Machado.

Na sequência, o treinador Felipe Freitas iniciou com um treino técnico de troca de passes em espaço reduzido no Campo 3. As goleiras realizaram uma atividade à parte.

Por fim, treinador tricolor comandou uma atividade tática, também em campo reduzido, onde dividiu o time em dois e passou orientações.