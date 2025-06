Celebrando sucesso da Corrida do Bahêa, Ferretti vislumbra nova sede de praia

Nova sede de praia do Bahia pode sair do papel até 2026 - Foto: Reprodução

O crescimento exponencial da Corrida do Bahêa, evento promovido pela Associação do Esporte Clube Bahia, tem se consolidado como uma das principais apostas do clube para fortalecer sua marca e expandir suas atividades. Anunciada no último domingo, 7, a terceira edição da prova, marcada para o dia 30 de novembro, já projeta números impressionantes: a expectativa é de reunir 7 mil participantes, representando um salto de 1,5 mil corredores em relação à segunda edição e 4 mil a mais que a estreia do evento.

"O sucesso das vendas da terceira edição é resultado do sucesso que foi a segunda [...] a galera gostou bastante, tanto é que já estão se preparando para a terceira [...] é um produto que nasceu com sucesso, mostra a força do Bahia, a força da marca, a força da nossa torcida, e a gente está bem feliz com isso", celebra Emerson Ferretti, presidente da Associação do Esporte Clube Bahia, .

Planos para o futuro

Celebrando o sucesso da corrida, que se posiciona como a segunda maior prova com percursos de 5 e 10 quilômetros em todo o estado da Bahia, Emerson Ferretti revelou ao Portal A TARDE planos ambiciosos para a associação, visando contemplar os sócios com algo que marcou gerações de soteropolitanos.

Quem nasceu, cresceu ou visitou Salvador durante as décadas de 60, 70, 80 e 90, certamente tem boas lembranças da antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia, que ficava localizada na orla da Boca do Rio. Demolida em 2013, o equipamento foi por muito tempo um dos principais clubes sociais da capital baiana, mas passou alguns anos no ostracismo, sendo classificado por muitos como um “elefante branco”.

Apesar do seu fim melancólico, ainda há quem lembre dos tempos áureos da sede de praia do Bahia, almejando por um possível retorno, o que, para muitos, é improvável. No entanto, Ferretti revelou planos para uma nova sede beira mar.

Ao Portal A TARDE, o ex-goleiro do Esquadrão, e agora presidente da associação, afirmou que existem conversas para a realização de uma parceria visando a viabilização de uma nova sede de praia destinada aos sócios, que também serviria de “casa” para alguns esportes olímpicos.

Cautela e planejamento

Contudo, Ferretti também garantiu que não existe nada concreto: “Ainda há algumas etapas a serem cumpridas até a gente firmar realmente a parceria e também anunciar [...] Isso não é para agora. Vai demorar mais um pouquinho”

Ainda segundo o gestor, o planejamento feito pela associação é para que essa ideia saia do papel ainda durante a vigência do triênio atual, que se encerrará ao final de 2026, e que a sede não pertenceria ao Bahia, mas sim seria fruto de uma parceria.