Elenco do Bahia curte festa junina e viraliza na web; assista

Jogadores do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O aguardado mês de junho, conhecido por causa das festas juninas, mal chegou e já rendeu risos e celebrações entre os jogadores do Bahia. Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, é possível ver o elenco tricolor curtindo o tradicional túnel, parte muito animada da quadrilha, uma das marcas registradas do São João no Brasil.

Jogadores como Gilberto, Jean Lucas, Danilo Fernandes, e até os estrangeiros Santiago Arias e Ramos Mingo foram flagrados celebrando a festividade ao lado de seus filhos e companheiras durante o período de folga.

Assista:



Em outro vídeo, o meia Everton Ribeiro chamou a atenção nas redes sociais disputando, e perdendo, a tradicional corrida de saco com sua esposa Marília Nery.

Veja:

Dentro de campo, o Bahia segue preparação para enfrentar o RB Bragantino, na próxima quinta-feira, 10, às 19h, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.