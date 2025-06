Atacante Ademir tem contrato renovado pelo Bahia por mais um ano

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Vai ter 'fumacinha' no Bahia até dezembro de 2026. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o atacante Ademir, que possuia vínculo até o final da temporada, renovou seu contrato com o Tricolor até dezembro de 2026 e ficará no Esquadrão de Aço, por, ao menos, mais um ano.

Contratado pelo clube baiano em 2023, o jogador de 30 anos rapidamente se consolidou entre os titulares e, apesar de oscilar em campo, é figurinha carimbada do time do técnico Rogério Ceni desde que chegou. Em pronunciamento oficial nesta segunda-feira, 6, o Bahia anunciou que exerceu uma cláusula existente em seu contrato.

Jogador importante no elenco tricolor, Ademir se destaca pela sua velocidade dentro de campo e também participou diretamente do triunfo sobre o Náutico, no último sábado, na Arena Fonte Nova, contribuindo com uma assistência. Em 122 jogos pelo Esquadrão de Aço, o atleta marcou 15 gols e distribuiu 19 assistências com a camisa azul, vermelha e branca até o momento.