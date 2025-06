Bahia inicia preparação para enfrentar o Bragantino com retornos

Ceni comanda treino técnico antes do duelo contra o Bragantino - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Sem muito tempo de descanso após o triunfo sobre o Náutico neste sábado, 7, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira, 9, de olho na última partida antes da parada para o Super Mundial de Clubes, contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, 12, às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades ficaram por conta do volante Rezende e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que foram a campo e participaram da primeira etapa do trabalho com bola. Na sequência, fizeram uma atividade física complementar. Kanu e Erick ficaram em tratamento.

O treino

Depois de um pequena ativação na academia, os atletas foram direcionados ao campo 1, onde, sob o comando do treinador Rogério Ceni, participaram de uma atividade técnica com regras de passes e finalizações, utilizando quatro traves.

Após a sessão, os jogadores que iniciaram a partida contra o Náutico foram liberados mais cedo. Já os demais atletas permaneceram e participaram de um treinamento tático, que contou com a presença de atletas da base.