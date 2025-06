Próximo de feito histórico, técnico do Bahia prega cautela

Felipe Freitas, treinador da equipe feminina do Bahia - Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia

Em 2025, as Mulheres de Aço já fizeram história no Brasileirão Feminino Série A1: essa será a primeira vez que o grupo feminino do Bahia não será rebaixado à segunda divisão nacional após uma participação na elite (foram rebaixadas à segunda divisão em 2021 e 2023). Além deste feito, a equipe comandada por Felipe Freitas está cada vez mais próxima de outra marca histórica — a classificação para as quartas de final da competição.

Na tarde deste domingo, 8, o Bahia venceu a Ferroviária por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, diante de pouco mais de 3 mil torcedores tricolores. Com o resultado, somou mais três pontos na tabela de classificação, alcançando os 20 pontos e ocupando a 7ª posição do certame. O time abriu quatro pontos de vantagem para a primeira equipe fora da zona de classificação — o Bragantino, com 16 pontos — restando duas rodadas para o fim da primeira fase da liga.

Com a classificação histórica próxima de ser assegurada, o técnico Felipe Freitas celebrou o feito após o apito final, mas pregou cautela: “Nós já fizemos história, o primeiro grupo feminino do Bahia que não será rebaixado. Desde o início visamos estar entre os oito, temos ainda dois jogos muito difíceis, o campeonato tem 16 equipes e fica tudo muito próximo, todo jogo é uma final”

É degrau por degrau, em cada jogo buscamos evolução [...] Acho que estamos no caminho certo, agora é descansar e pensar nos próximos adversários, um de cada vez, com a mesma humildade, mas com a mesma ambição Felipe Freitas - técnico da equipe feminina do Bahia

Retorno à Fonte Nova

Além de celebrar o triunfo e as importantes marcas alcançadas no comando do Bahia na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro, o treinador destacou também o resultado positivo sobre a Ferroviária na Arena Fonte Nova: “transcende os três pontos”.

"É um triunfo muito grande, as mulheres já foram proibidas de jogar futebol e nós buscamos conquistar espaços. Estar aqui hoje é romper barreiras culturais e a ideia é continuar fazendo isso. A energia dessa torcida é impressionante. Às vezes vamos a outras cidades e distância da massa que vem aqui. A diretoria do Bahia acertou nessa decisão, sei que tem feito muitos esforços para que isso aconteça com mais frequência”, explicou o comandante tricolor, celebrando a realização da partida no estádio, que marcou o retorno da equipe feminina ao equipamento após um ano.

Próximo jogo

O próximo adversário do Bahia no Brasileirão será o 3B, no domingo, 15, às 16h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.